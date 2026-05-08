Beautiful, le anticipazioni di sabato 9 maggio 2026: Bill e Poppy interrotti "sul più bello" Le trame di Beautiful di sabato 9 maggio 2026: Will sorprende i due nel pieno dell'intimità in camera da letto. Steffy perde il volo per Montecarlo

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate

Cosa succede a Beautiful il 9 maggio 2026

Steffy corre all’aeroporto per raggiungere Ridge e Brooke e partire per Montecarlo, ma scopre di aver dimenticato il passaporto in ufficio. Hope la insegue per restituirglielo, ma la tensione tra le due la farà restare a terra. Intanto, Katie e Li discutono delle morti per overdose avvenute a "Il Giardino": Katie è sempre più convinta che Poppy possa nascondere qualcosa, mentre Li difende la sorella ritenendo improbabile che sia un’assassina; emerge anche il nome di Sheila tra i sospettati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bill viene sorpreso da Will in un momento imbarazzante con Poppy, cosa che porta il ragazzo a decidere di trasferirsi dalla madre. Le accuse di Katie a Poppy si fanno più pesanti, ma Luna e R.J. la difendono con forza. Sul fronte aziendale, dopo il lancio della nuova campagna, Steffy affronta Hope per via delle vendite deludenti della sua linea, aprendo un nuovo scontro tra le due.

Le trame di Beautiful del 8 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche