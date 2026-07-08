Beautiful, le anticipazioni di giovedì 9 luglio 2026: Brooke tra successo e angoscia
Le trame di Beautiful di giovedì 9 luglio 2026: la donna è travolta dal trionfo della linea d'intimo ma è preoccupata per Hope e il suoi sentimenti per Finn
Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 9 luglio 2026
La giornata è segnata dalla quotidianità intima alla casa sulla scogliera: Finn e Steffy condividono momenti di tenerezza ma gli impegni di lavoro e il desiderio di Steffy di trascorrere più tempo con Taylor mettono in luce tensioni sottili. Alla Forrester Creations Brooke è travolta dalle richieste di interviste per il grande successo della linea "Bedroom" ma resta preoccupata per Hope e per i suoi sentimenti verso Finn, alla ricerca di chiarimenti. Nel frattempo Katie prova a convincere Will a valutare un futuro professionale nella Forrester, scontrandosi con l’attrazione naturale del ragazzo per la Spencer Publications. A villa Spencer, Liam spinge Bill a fare chiarezza nel proprio cuore, ricordando come Katie sia sempre stata il suo punto di riferimento.
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Le trame di Beautiful del 8 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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