Beautiful, le anticipazioni di martedì 9 giugno 2026: Finn trova una traccia decisiva Le trame di Beautiful di martedì 9 giugno 2026: a casa di Bill il marito di Steffy trova il telefono della donna, e una Luna dal comportamento molto sospetto

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 9 giugno 2026

La tensione resta alta per la scomparsa di Steffy. I familiari, tra cui Ridge e R.J., e Finn sono sempre più preoccupati: il telefono di Steffy viene ritrovato a casa di Bill, l’ultimo luogo dove è stata vista, e Finn, grazie a un’app, individua il dispositivo. A casa di Bill incontra anche Luna, che lui continua a ospitare; il comportamento della ragazza insospettisce Finn. Bill ammette di essere stato baciato due volte da Luna e le proposte di aiuto psicologico non sciolgono i dubbi. La puntata si concentra sui sospetti che si accavallano attorno a Luna e sulle ricerche per ritrovare Steffy, con la famiglia in ansia e nuove piste che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

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Le trame di Beautiful del 8 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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