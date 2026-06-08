Beautiful, le anticipazioni di martedì 9 giugno 2026: Finn trova una traccia decisiva
Le trame di Beautiful di martedì 9 giugno 2026: a casa di Bill il marito di Steffy trova il telefono della donna, e una Luna dal comportamento molto sospetto
Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 9 giugno 2026
La tensione resta alta per la scomparsa di Steffy. I familiari, tra cui Ridge e R.J., e Finn sono sempre più preoccupati: il telefono di Steffy viene ritrovato a casa di Bill, l’ultimo luogo dove è stata vista, e Finn, grazie a un’app, individua il dispositivo. A casa di Bill incontra anche Luna, che lui continua a ospitare; il comportamento della ragazza insospettisce Finn. Bill ammette di essere stato baciato due volte da Luna e le proposte di aiuto psicologico non sciolgono i dubbi. La puntata si concentra sui sospetti che si accavallano attorno a Luna e sulle ricerche per ritrovare Steffy, con la famiglia in ansia e nuove piste che potrebbero cambiare il corso delle indagini.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 8 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026: Finn sospetta di Luna (per la scomparsa di Steffy)
Le trame di Beautiful di lunedì 8 giugno 2026: il marito della donna scomparsa trova...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026: Ridge attacca Hope
Le trame di Beautiful di venerdì 5 giugno 2026: durissime accuse dell'uomo alla raga...
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Steffy in fuga, Finn crolla
Le trame di Beautiful di lunedì 1 giugno 2026: dopo il bacio di Hope la donna è furi...
Beautiful, le anticipazioni di domenica 7 giugno 2026: Steffy rischia seriamente la vita
Le trame di Beautiful di domenica 7 giugno 2026: l'edificio dove Luna ha rinchiuso l...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 30 maggio 2026: Steffy aggredisce Hope
Le trame di Beautiful di sabato 30 maggio 2026: la moglie di Finn si scaglia contro ...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Finn conteso da due donne
Le trame di Beautiful di giovedì 30 aprile 2026: il ragazzo tra l'intimità con Steff...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026: Steffy lascia Finn (dopo il bacio di Hope)
Le trame di Beautiful di venerdì 29 maggio 2026: malgrado la confessione (e l'innoce...
Beautiful, le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026: nuovi problemi per il bacio di Hope e Finn, Ridge furioso
Trame disponibili per martedì 2 giugno 2026: tensioni familiari per il bacio di Hope...