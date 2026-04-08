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Beautiful, le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: Hope si dichiara a Thomas

Le trame di Beautiful di giovedì 9 aprile 2026: la ragazza non riesce a lasciare andare Thomas. Poppy ricorda la passione travolgente per Tom Starr

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Redazione

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Beautiful, Hope
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 9 aprile 2026

La notizia della morte improvvisa di Tom Starr sconvolge tutti. Hope racconta a Thomas che l’uomo che ha celebrato il matrimonio tra Deacon e Sheila è morto per una overdose a "Il Giardino", lasciando suo padre profondamente scosso. Il ricordo dell’accaduto riapre ferite anche per Poppy, che apprende la notizia da Bill e crolla emotivamente: un flashback rivela il legame intenso e passionale vissuto anni prima con Tom, alimentando il peso dei segreti che ancora la tormentano. Intanto Hope e Thomas affrontano un confronto carico di tensione. Thomas ammette che Steffy è stata dura con lei e che le dovrebbe delle scuse, ma Hope è più preoccupata per la sua scelta di sposare Paris così in fretta. Confessa di amarlo ancora e insinua che lui stia correndo all’altare per sfuggire ai sentimenti che prova per lei.

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Le trame di Beautiful del 8 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13:50 e le 14:00. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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