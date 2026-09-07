Beautiful, l'umiliazione bruciante di Hope: Steffy senza pietà Le trame di Beautiful di martedì 8 settembre 2026: la rivalità tra le due donne raggiunge l'apice e, complice un malinteso, è la Logan a farne le spese

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Ufficio stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, martedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful l’8 settembre 2026

Dopo un clamoroso malinteso alla Forrester Creations, la situazione tra Hope e Steffy raggiunge il punto di non ritorno. Convinta di aver sorpreso Hope mentre cercava di sedurre suo marito Finn, Steffy decide di licenziarla immediatamente e di chiudere la linea "Hope for the Future", ordinandole persino di lasciare l’edificio. Sconvolta e umiliata davanti ai colleghi, Hope trova conforto tra le braccia di Carter, che la raggiunge subito dopo il licenziamento. Pur sostenendola e promettendole di combattere per lei, Carter scopre che Hope non vuole rivelare la verità sull’accaduto perché ciò metterebbe a rischio la loro relazione segreta e la sua posizione all’interno dell’azienda. A casa di Brooke, Hope racconta la sua versione dei fatti: stava preparando una sorpresa romantica per Carter indossando della lingerie, convinta che fosse lui a entrare nell’ufficio.

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Le trame di Beautiful del 7 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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