Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, l'umiliazione bruciante di Hope: Steffy senza pietà

Le trame di Beautiful di martedì 8 settembre 2026: la rivalità tra le due donne raggiunge l'apice e, complice un malinteso, è la Logan a farne le spese

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Hope con Ridge e Steffy
Ufficio stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful l’8 settembre 2026

Dopo un clamoroso malinteso alla Forrester Creations, la situazione tra Hope e Steffy raggiunge il punto di non ritorno. Convinta di aver sorpreso Hope mentre cercava di sedurre suo marito Finn, Steffy decide di licenziarla immediatamente e di chiudere la linea "Hope for the Future", ordinandole persino di lasciare l’edificio. Sconvolta e umiliata davanti ai colleghi, Hope trova conforto tra le braccia di Carter, che la raggiunge subito dopo il licenziamento. Pur sostenendola e promettendole di combattere per lei, Carter scopre che Hope non vuole rivelare la verità sull’accaduto perché ciò metterebbe a rischio la loro relazione segreta e la sua posizione all’interno dell’azienda. A casa di Brooke, Hope racconta la sua versione dei fatti: stava preparando una sorpresa romantica per Carter indossando della lingerie, convinta che fosse lui a entrare nell’ufficio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 7 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Steffy

Beautiful, la Forrester è in pericolo: Steffy deve intervenire (contro Hope)

Le trame di Beautiful di giovedì 3 settembre 2026: Brooke copre la figlia e Carter m...
Beautiful, Steffy

Beautiful, Steffy di nuovo all'attacco di Hope: il suo gesto per Carter

Le trame di Beautiful di mercoledì 2 settembre 2026: la donna mette in guardia il ra...
Beautiful, Finn e Hope

Beautiful, Hope cacciata e umiliata: anche Ridge la scarica senza pietà

Le trame di Beautiful per la settimana dal 6 al 12 settembre 2026: l'incidente con F...
Beautiful

Beautiful, Brooke costretta al silenzio sulla relazione tra Hope e Carter

Le trame di Beautiful di martedì 1 settembre 2026: la Logan sorprende i due che si b...
Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, Brooke scopre Carter e Hope seminudi alla Forrester

Le trame di Beautiful di lunedì 31 agosto 2026: momento di choc ed imbarazzo per la ...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 26 agosto 2026: il rifiuto di Steffy

In casa Forrester cresce la tensione sul rilancio della linea gioielli, tra rifiuti ...
Beautiful, Hope

Beautiful, la Forrester è in crisi: le vendite colano a picco. Di chi è la colpa

Le trame di Beautiful di sabato 29 agosto 2026: la linea di Hope affossa i conti del...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 7 agosto 2026: i sospetti di Steffy

Anticipazioni disponibili per venerdì 7 agosto 2026: la puntata mette in luce i sosp...
Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 28 agosto 2026: Carter rilancia, Hope è con lui

Trame disponibili per venerdì 28 agosto 2026: la Forrester alle prese con il futuro ...

Gioielleria Delfino

Oro da investimento

Intervista con l'esperto: vantaggi, rivendita e differenze tra monete e lingotti

LEGGI

Personaggi

Bad Bunny

Bad Bunny
Manila Nazzaro

Manila Nazzaro
Pamela Prati

Pamela Prati
Megan Montaner

Megan Montaner

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963