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Beautiful, Carter risponde duramente a Ridge: il suo piano va avanti

Le trame di Beautiful di giovedì 8 ottobre 2026: lo scontro per il controllo della Forrester diventa sempre più aspro ma il legale non si ferma davanti a nulla

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 8 ottobre 2026

Emergono le conseguenze del duro confronto tra Ridge e Carter: Ridge si sente profondamente tradito dopo aver scoperto il piano — ritenuto da lui frutto dell’influenza di Hope — che mirava a prendere il controllo della Forrester Creations. Carter, sconvolto, non torna sui suoi passi e conferma di aver scelto di restare al fianco di Hope. Lei si confronta con il senso di colpa per il ruolo avuto nella vicenda, mentre Carter cerca di rassicurarla. Ridge, dal canto suo, è determinato a difendere l’azienda anche sul piano legale e la frattura tra le parti sembra destinata ad approfondirsi.

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Le trame di Beautiful del 7 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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