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Beautiful, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: l'errore (doppio) di Steffy

Le trame di Beautiful di venerdì 8 maggio 2026: la donna rischia di non partire per Montecarlo e non accetta alcun aiuto. Le sospettate per le morti sono due

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Redazione

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Beautiful, Steffy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful l’8 maggio 2026

Steffy è corsa in aeroporto per prendere il jet che la porterà a Montecarlo con Ridge e Brooke. Ha però dimenticato il passaporto sulla scrivania in ufficio. Hope l’ha inseguita per darglielo, ma Steffy, arrabbiata con lei, non le ha dato retta. Hope in fondo è contentissima perché desiderava che la madre e Ridge partissero da soli. Katie e Li parlano delle morti per overdose avvenute a "Il Giardino" e mentre Li continua a pensare che non ci sia niente di losco, Katie trova strana soprattutto la morte di Hollis. Pensa che Poppy possa essere responsabile perché, come la stessa Li ha ammesso, faceva uso di droghe. Per quanto Li non ami particolarmente la sorella, non ritiene possibile che sia un’assassina e pensa che se c’è un colpevole per la morte di Tom e Hollis, debba essere sicuramente Sheila.

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Le trame di Beautiful del 7 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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