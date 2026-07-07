Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026: Bill e la "tentazione" di Katie Le trame di Beautiful di mercoledì 8 luglio 2026: l'uomo, dopo i fatti di Luna, sente di nuovo l'attrazione verso la sua ex, che per lui è un "porto sicuro"

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful l’8 luglio 2026

La routine quotidiana alla casa sulla scogliera è scandita da momenti di tenerezza tra Finn e Steffy, interrotti solo dai reciproci impegni lavorativi e dal desiderio di Steffy di trascorrere più tempo con Taylor. Alla Forrester Creations, Brooke è sommersa dalle richieste di interviste grazie al successo travolgente della linea "Bedroom", ma la sua preoccupazione principale resta Hope: la incalza sui suoi sentimenti per Finn, ricevendo rassicurazioni che faticano a convincerla del tutto. Intanto, Katie tenta di convincere Will a considerare un futuro lavorativo nell’azienda di famiglia dei Forrester, scontrandosi con la naturale inclinazione del ragazzo verso la Spencer Publications. A villa Spencer, Liam sprona Bill a fare chiarezza nel suo cuore, sottolineando come Katie sia sempre stata il suo porto sicuro.

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Le trame di Beautiful del 7 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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