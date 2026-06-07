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Beautiful, le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026: Finn sospetta di Luna (per la scomparsa di Steffy)

Le trame di Beautiful di lunedì 8 giugno 2026: il marito della donna scomparsa trova il suo telefono da Bill e incontra Luna, che appare molto nervosa

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Redazione

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Beautiful, Finn
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13.55 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful l’8 giugno 2026

Tutti sono stupiti e preoccupati perché Steffy non chiama e non risponde ai messaggi. Ridge e R.J. parlano di lei, di quanto il padre si senta orgoglioso della figlia, della sua determinazione, del lavoro che svolge. R.J. esprime la sua ammirazione per la sorella per come riesce a conciliare lavoro e famiglia. Entrambi sperano di avere presto sue notizie. Finn è a casa di Bill, l’ultimo posto dove Steffy è stata vista, e lì trova il suo telefono, grazie a un’applicazione. Finn incontra anche Luna, che Bill continua a ospitare anche se non è sua figlia. Finn nota qualcosa di strano nel comportamento della ragazza e una volta che lei si allontana, la conversazione si sposta su Luna. Bill racconta a Finn di essere stato baciato due volte da lui, nonostante lui le abbia chiarito che la cosa è del tutto fuori luogo. E le ha anche proposto un aiuto psicologico.

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Le trame di Beautiful del 7 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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