Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la morte di Tom sconvolge Poppy Le trame di Beautiful di mercoledì 8 aprile 2026: il decesso, per overdose, turba tutti i protagonisti della soap. Ma alcuni devono mascherare il dolore

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful l’8 aprile 2026

Poppy è ancora ignara della morte di Tom Starr, avvenuta la sera precedente durante un concerto a "Il Giardino", e ripensa alla discussione avuta con lui mentre lui sosteneva di essere il vero padre di Luna. Deacon è sconvolto e fatica a spiegarsi l’accaduto; Finn si occupa di informarlo e dai primi esami tossicologici emergono segnali di overdose. Il sospetto di una ricaduta riapre vecchie paure per chi conosceva il passato di Tom, mentre Poppy viene raggiunta da Bill e cerca di mascherare il turbamento, sopraffatta dai cambiamenti recenti nella sua vita.

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Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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