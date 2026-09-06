Beautiful, Hope se ne deve andare: per lei non c'è alternativa
Le trame di Beautiful di lunedì 7 settembre 2026: Steffy la vuole fuori dall'azienda per un incidente (intimo) con suo marito Finn. Ma Hope non molla
Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.
Cosa succede a Beautiful il 7 settembre 2026
Hope è sconvolta dopo che Steffy l’ha accusata di aver oltrepassato i limiti con Finn e l’ha licenziata sul momento. Hope si rifugia da Katie per raccontare la sua versione: stava provando alcuni capi della linea Bedroom quando Finn è entrato inaspettatamente e, nel tentativo di spiegarsi, è inciampata ed è caduta addosso a lui proprio mentre Steffy entrava, che ha frainteso la scena. Katie crede che si sia trattato di un incidente e la rassicura, ma Steffy si confronta con Ridge e Taylor ribadendo di non tollerare quello che considera un comportamento ossessivo. Hope tenta di difendersi in azienda senza riuscire a convincere tutti.
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Le trame di Beautiful del 6 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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