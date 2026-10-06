Beautiful, Ridge deluso da Carter ma il suo obiettivo ora è un altro Le trame di Beautiful di mercoledì 7 ottobre 2026: il Forrester è devastato dal tradimento del suo amico. Per lui la colpa è tutta di Hope: pronta la reazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì 7 ottobre tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.

Cosa succede a Beautiful il 7 ottobre 2026

Carter è sconvolto dopo il duro confronto con Ridge, che ha scoperto il piano suo e di Hope per prendere il controllo della Forrester Creations. Ridge confida a Brooke tutto il dolore per il tradimento dell’amico, che considerava un fratello. Pur ferito, ammette di aver offerto a Carter un’ultima possibilità per salvare il loro rapporto. La condizione era semplice: rinunciare a Hope e al loro progetto. Carter, però, ha rifiutato, scegliendo di restare al fianco della donna che ama. Hope si sente responsabile per quanto accaduto, dopo che Brooke ha rivelato tutto a Ridge. Carter la rassicura, spiegando che Brooke ha agito solo per proteggerla. Confessa però che la delusione di Ridge è stata molto più dolorosa della sua rabbia. Ridge, deciso a difendere l’azienda, si prepara a reagire anche sul piano legale. È convinto che Hope abbia influenzato Carter fino a spingerlo contro la famiglia Forrester.

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Le trame di Beautiful del 6 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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