Beautiful, le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026: Ridge super-romantico Le trame di Beautiful di giovedì 7 maggio 2026: è tutto pronto per il lancio della linea d'intimo di Brooke e suo marito ne vuole approfittare al massimo

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 7 maggio 2026

Fervono i preparativi per il lancio internazionale della nuova campagna della linea "Brooke’s Bedroom". Ridge, Steffy e Brooke si preparano alla trasferta a Montecarlo: Zende lavora al materiale promozionale, Brooke ritrova il piacere di posare e Ridge la sostiene pensando che il viaggio possa essere anche un’occasione romantica. Steffy si sente in imbarazzo e teme di essere di troppo, ma alla fine decide di partire. Sul fronte delle indagini, Katie continua a nutrire sospetti su Poppy dopo aver scoperto elementi del suo passato con Tom Starr.

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Le trame di Beautiful del 6 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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