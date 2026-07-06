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Beautiful, le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026: la scelta generosa di Taylor

Le trame di Beautiful di martedì 7 luglio 2026: la donna ha un'insufficienza cardiaca terminale ma confessa la verità solo a Li. La famiglia non deve sapere

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Redazione

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Beautiful, Ridge e Taylor
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 7 luglio 2026

Taylor, dopo essersi recata in Europa per accertamenti, scopre di avere un’insufficienza cardiaca terminale e confida la verità solo a Li. Decide però di mantenere il segreto, preferendo passare il tempo che le resta vicino alla famiglia senza allarmare i suoi cari. Steffy la trova in lacrime e, ignara della diagnosi, chiede a Ridge di convincerla a rimanere a Los Angeles perché sente fortemente il bisogno della madre. Nel frattempo, in ospedale, Finn nota l’ansia di Li: lei ammette di essere preoccupata per una paziente che pretende assoluta riservatezza e con la quale sente un legame profondo.

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Le trame di Beautiful del 6 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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