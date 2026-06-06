Beautiful, le anticipazioni di domenica 7 giugno 2026: Steffy rischia seriamente la vita Le trame di Beautiful di domenica 7 giugno 2026: l'edificio dove Luna ha rinchiuso la ragazza sarà abbattuto. E nessuno può sentire le sue grida d'aiuto

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:55 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 7 giugno 2026

Non accenna a placarsi la tensione attorno alla scomparsa di Steffy. Mentre i parenti pensano che si sia presa del tempo per sé, dopo la delusione per il bacio che Finn ha ricevuto da Hope alla festa, la ragazza è prigioniera di Luna, che l’ha rinchiusa in una gabbia nell’appartamento che condivideva con la madre Poppy. Luna si giustifica dicendo di non avere scelta, poiché Steffy ha scoperto il suo segreto (è un’assassina e non è figlia di Bill). E, malgrado le suppliche, la abbandona, lasciandola rinchiusa, nell’edificio abbandonato che sarà demolito. Nel frattempo, Finn si accorge che qualcosa non va: Steffy non si è presentata a un appuntamento a Montecarlo e non risponde più al telefono. Anche Ridge e R.J. sono preoccupati per la sua assenza.

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Le trame di Beautiful del 6 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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