Beautiful, le anticipazioni di domenica 7 giugno 2026: Steffy rischia seriamente la vita
Le trame di Beautiful di domenica 7 giugno 2026: l'edificio dove Luna ha rinchiuso la ragazza sarà abbattuto. E nessuno può sentire le sue grida d'aiuto
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:55 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 7 giugno 2026
Non accenna a placarsi la tensione attorno alla scomparsa di Steffy. Mentre i parenti pensano che si sia presa del tempo per sé, dopo la delusione per il bacio che Finn ha ricevuto da Hope alla festa, la ragazza è prigioniera di Luna, che l’ha rinchiusa in una gabbia nell’appartamento che condivideva con la madre Poppy. Luna si giustifica dicendo di non avere scelta, poiché Steffy ha scoperto il suo segreto (è un’assassina e non è figlia di Bill). E, malgrado le suppliche, la abbandona, lasciandola rinchiusa, nell’edificio abbandonato che sarà demolito. Nel frattempo, Finn si accorge che qualcosa non va: Steffy non si è presentata a un appuntamento a Montecarlo e non risponde più al telefono. Anche Ridge e R.J. sono preoccupati per la sua assenza.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 6 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di sabato 6 giugno 2026: Steffy prigioniera in una casa in demolizione
Le trame di Beautiful di sabato 6 giugno 2026: la ragazza abbandonata da Luna in una...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026: Ridge attacca Hope
Le trame di Beautiful di venerdì 5 giugno 2026: durissime accuse dell'uomo alla raga...
Beautiful, le anticipazioni di domenica 31 maggio 2026: il tragico errore di Steffy
Le trame di Beautiful di domenica 31 maggio 2026: la donna assiste al bacio (incestu...
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Steffy in fuga, Finn crolla
Le trame di Beautiful di lunedì 1 giugno 2026: dopo il bacio di Hope la donna è furi...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026: Steffy rapita da un killer, la sua vita è a rischio
Disponibili le trame per mercoledì 3 giugno 2026: il rapimento di Steffy e le sciocc...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 30 maggio 2026: Steffy aggredisce Hope
Le trame di Beautiful di sabato 30 maggio 2026: la moglie di Finn si scaglia contro ...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026: Steffy lascia Finn (dopo il bacio di Hope)
Le trame di Beautiful di venerdì 29 maggio 2026: malgrado la confessione (e l'innoce...
Beautiful, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: Hope colta in "flagrante"
Le trame di Beautiful di martedì 12 maggio 2026: la ragazza viene scoperta a fantast...