Beautiful, le anticipazioni di martedì 7 aprile 2026: svelata la causa della morte di Tom, Deacon non ci crede
Le trame della soap per martedì 7 aprile 2026 sono disponibili: la puntata di oggi affronta la morte improvvisa di Tom e i sospetti legati a un'overdose.
Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 7 aprile 2026
Ancora ignara che Tom è morto la sera prima durante un concerto a «Il Giardino», Poppy ripensa alla discussione avuta con lui, convinto di essere il vero padre di Luna. Nel frattempo Deacon è sconvolto e non si capacita di cosa possa aver provocato la morte improvvisa dell’amico ed è Finn a premurarsi di portargli notizie. Dagli esami tossicologici preliminari, Tom è morto per overdose. Hollis e Deacon sono increduli. Sanno che Tom si era disintossicato dopo un passato di abusi, ma lo hanno sempre visto lucido e desideroso di riprendere in mano la sua vita. Finn, che lo conosceva meno, fa però presente che la droga è insidiosa e chiunque può avere una ricaduta in qualsiasi momento. Poppy viene raggiunta da Bill che nota il suo turbamento. Poppy cerca di convincerlo di essere semplicemente sopraffatta da tutti i cambiamenti che ci sono stati ultimamente nella sua vita.
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Le trame di Beautiful del 6 aprile 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.
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