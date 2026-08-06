Beautiful, le anticipazioni di venerdì 7 agosto 2026: i sospetti di Steffy
Anticipazioni disponibili per venerdì 7 agosto 2026: la puntata mette in luce i sospetti sul ruolo di Carter e il desiderio di riconciliazione di Liam
Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 7 agosto 2026
Alla Forrester Creations, Steffy e Finn si godono un momento di intimità, ma la tensione professionale non tarda a riemergere. Steffy esprime il suo sconcerto per l’infervorata difesa che Carter ha fatto della linea di Hope durante l’ultima riunione. Nonostante i dubbi di Ridge e Steffy sui profitti, Carter è riuscito a salvare la "Hope for the Future", descrivendo Hope come un pilastro morale e una luce per l’azienda. Steffy inizia a sospettare che dietro l’ottimismo del Direttore Operativo si nasconda qualcosa di più profondo di un semplice interesse aziendale. Nel frattempo, a Villa Spencer, Liam confessa a Bill e Will il suo desiderio di riconquistare Hope. Nonostante il parere cinico del padre, che considera quel matrimonio finito da tempo, Liam ammette di non aver mai voltato pagina e di voler riavere la sua famiglia.
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Le trame di Beautiful del 6 agosto 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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