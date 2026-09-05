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Beautiful, Steffy caccia malamente Hope: stavolta ha superato il limite

Le trame di Beautiful di domenica 6 settembre 2026: la donna trova la rivale mezza nuda tra le braccia del marito e la licenzia. La versione di Hope

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Redazione

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Beautiful, Steffy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 6 settembre 2026

Hope è sconvolta dopo che Steffy accusandola di aver oltrepassato ancora una volta i limiti con Finn l’ha licenziata su due piedi. Rifugiandosi da Katie, Hope racconta la propria versione dei fatti: stava provando alcuni capi della linea "Bedroom" quando Finn è entrato inaspettatamente nell’ufficio. Nel tentativo di spiegarsi, è inciampata ed è caduta addosso a lui proprio nel momento in cui Steffy è entrata, fraintendendo la situazione. Katie si convince subito che si sia trattato solo di un incidente e cerca di rassicurarla. Nel frattempo, Steffy si confronta con Ridge e Taylor, ribadendo di non voler più tollerare quello che considera un comportamento ossessivo di Hope nei confronti del marito. Taylor sostiene la figlia e insiste affinché Hope venga allontanata dall’azienda. Hope si presenta per difendersi e cerca inutilmente di spiegare le sue ragioni.

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Le trame di Beautiful del 5 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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