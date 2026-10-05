Beautiful, Ridge se la prende con Hope: la minaccia fa paura Le trame di Beautiful di martedì 6 ottobre 2026: duro confronto tra il capo della Forrester e Carter. Ma nel mirino finisce anche la figlia di Brooke

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Nuovo appuntamento, martedì 6 ottobre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.

Cosa succede a Beautiful il 6 ottobre 2026

Ridge affronta Carter dopo aver scoperto che l’amico ha tentato di prendere il controllo della Forrester Creations tramite un’operazione societaria. Ridge gli concede un’ultima possibilità: rinunciare a Hope e tornare sui propri passi, ma Carter rifiuta, rivendicando la piena responsabilità del piano e difendendo il proprio amore per Hope. Brooke rimprovera la figlia per le scelte che hanno tradito la fiducia della famiglia, mentre Hope sostiene che la sua esclusione e la cancellazione della linea "Hope for the Future" giustificano la reazione di Carter come un tentativo di garantire un futuro migliore all’azienda e ai dipendenti. Il confronto si fa sempre più aspro; Ridge accusa Hope di aver manovrato Carter e minaccia di reagire anche sul piano legale.

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Le trame di Beautiful del 5 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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