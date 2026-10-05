Beautiful, Ridge se la prende con Hope: la minaccia fa paura
Le trame di Beautiful di martedì 6 ottobre 2026: duro confronto tra il capo della Forrester e Carter. Ma nel mirino finisce anche la figlia di Brooke
Nuovo appuntamento, martedì 6 ottobre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.
Cosa succede a Beautiful il 6 ottobre 2026
Ridge affronta Carter dopo aver scoperto che l’amico ha tentato di prendere il controllo della Forrester Creations tramite un’operazione societaria. Ridge gli concede un’ultima possibilità: rinunciare a Hope e tornare sui propri passi, ma Carter rifiuta, rivendicando la piena responsabilità del piano e difendendo il proprio amore per Hope. Brooke rimprovera la figlia per le scelte che hanno tradito la fiducia della famiglia, mentre Hope sostiene che la sua esclusione e la cancellazione della linea "Hope for the Future" giustificano la reazione di Carter come un tentativo di garantire un futuro migliore all’azienda e ai dipendenti. Il confronto si fa sempre più aspro; Ridge accusa Hope di aver manovrato Carter e minaccia di reagire anche sul piano legale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 5 ottobre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, l'ultimatum di Ridge a Carter: cosa deve fare subito
Le trame di Beautiful di lunedì 5 ottobre 2026: il boss della Forrester attacca il t...
Beautiful, Hope e Carter si tradiscono: ora Brooke sa del loro piano
Le trame di Beautiful di domenica 27 settembre 2026: il ragazzo riesce a far firmare...
Beautiful, Carter ha un piano diabolico (che può salvare Hope)
Le trame di Beautiful di martedì 22 settembre 2026: mentre alla Forrester si discute...
Beautiful, Ridge sorprende con una decisione inattesa: Hope scaricata
Le trame di Beautiful di giovedì 10 settembre 2026: il padre attacca duramente la fi...
Beautiful, Carter e Hope ci ripensano: si sono spinti troppo oltre
Le trame di Beautiful di sabato 3 ottobre 2026: mentre Ridge capisce il che tranello...
Beautiful, la reazione furiosa di Ridge: per Carter si mette male
Le trame di Beautiful di venerdì 2 ottobre 2026: il capo della Forrester lancia le c...
Beautiful, Ridge pugnalato alle spalle: il colpo che non si aspettava
Le trame di Beautiful di giovedì 1 ottobre 2026: la verità sul piano di Carter e Hop...
Beautiful, Hope non vuole confessare la verità: nessuno deve saperlo
Le trame di Beautiful di domenica 20 settembre 2026: mentre Steffy e Ridge si scontr...