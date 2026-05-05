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Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 6 maggio 2026: Brooke fa infuriare Steffy

Le trame di Beautiful di mercoledì 6 maggio 2026: il grande ritorno come testimonial per l'evento di Monaco irrita la figlia di Ridge. I sospetti di Katie

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Redazione

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Beautiful, Steffy
Ansa

Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 6 maggio 2026

Tra foto, video e grandi aspettative, Ridge, Steffy e Brooke si preparano per la trasferta a Montecarlo per lanciare la nuova campagna della linea Brooke’s Bedroom. È presente anche Hope, che, entusiasta del successo della madre, vorrebbe che Steffy li lasciasse partire da soli per far vivere loro una specie di luna di miele. Zende elabora il materiale promozionale con rapidità, mentre Brooke riscopre il piacere di posare e sente di brillare di nuovo sotto i riflettori. Ridge la sostiene ed entrambi pensano che il viaggio sarà un’occasione per momenti romantici. Steffy, invece, vive la partenza con disagio: avrebbe voluto un viaggio da sola con il padre, senza Brooke, e si sente di troppo. Nonostante i dubbi, decide comunque di partire. Intanto Katie sospetta che Poppy nasconda qualcosa di grave. Indagando, ha scoperto il passato di lei con Tom Starr.

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Le trame di Beautiful del 5 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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