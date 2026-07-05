Beautiful, le anticipazioni di lunedì 6 luglio 2026: l'ultimo desiderio di Taylor è una condanna Le trame di Beautiful di lunedì 6 luglio 2026: la donna chiede a Li di non rivelare a nessuno la sua malattia terminale. Ma per la dottoressa è un sacrificio

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 6 luglio 2026

Steffy trova sua madre Taylor in lacrime e si allarma immediatamente. La donna minimizza, ma dietro quell’emozione si nasconde un segreto terribile: si è recata da un medico in Europa e ha scoperto di avere un’insufficienza cardiaca terminale. Taylor ha confessato a Li di essere malata e di stare morendo, ma le ha imposto di non dirlo a nessuno, soprattutto alla famiglia. Vuole affrontare la malattia e la morte con dignità, forza e riservatezza, senza che le persone che ama soffrano in anticipo per lei. In ospedale, Finn nota che sua madre, Li, è molto tesa. Pensa che riguardi suo padre, ma Li smentisce e ammette di essere preoccupata per una paziente, la quale pretende assoluta privacy e non vuole che nemmeno la famiglia venga informata della diagnosi infausta. Mentre Finn cerca di confortarla, Li ammette che la paziente è importante per lei anche a livello personale: è una nonna come lei e sente un forte legame.

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Le trame di Beautiful del 5 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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