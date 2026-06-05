Beautiful, le anticipazioni di sabato 6 giugno 2026: Steffy prigioniera in una casa in demolizione
Le trame di Beautiful di sabato 6 giugno 2026: la ragazza abbandonata da Luna in una gabbia in un appartamento che sarà abbattuto. L'ansia di Ridge e Finn
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13:55 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 6 giugno 2026
La tensione aumenta sempre di più attorno alla scomparsa di Steffy. In realtà, la donna è stata rapita da Luna che la tiene prigioniera in una gabbia nell’appartamento che condivideva con la madre Poppy. Luna giustifica a se stessa il suo gesto dicendo di non avere scelta, poiché Steffy ha scoperto il suo segreto. Nonostante le suppliche di Steffy, Luna se ne va, lasciandola rinchiusa, convinta che nessuno potrà sentire le sue grida perché l’edificio abbandonato sarà demolito. Nel frattempo, Finn si accorge che qualcosa non va: Steffy non si è presentata a un appuntamento a Montecarlo e non risponde più al telefono. Anche Ridge e R.J. sono preoccupati per la sua assenza, malgrado cerchino di convincersi che abbia solo bisogno di stare un po’ da sola dopo la crisi con Finn, causata dal bacio che Hope gli ha dato.
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Le trame di Beautiful del 5 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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