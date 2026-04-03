Beautiful, le anticipazioni di lunedì 6 aprile 2026: tra Hope e Steffy finisce malissimo Anticipazioni disponibili per lunedì 6 aprile 2026: tensioni familiari e un fidanzamento che mette in crisi i rapporti

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 6 aprile 2026

Le tensioni tra Hope e Steffy raggiungono un nuovo livello. Steffy è determinata a proteggere il fratello e insiste sul fatto che Thomas, dopo essere stato rifiutato due volte da lei, meriti stabilità accanto a Paris. Accusa Hope di non aver mai davvero valorizzato il suo amore e la invita a lasciarlo andare. Hope, ferita ma combattiva, rivendica la propria integrità: non ha detto no per leggerezza, ma perché crede nella sacralità del matrimonio. Ammette persino che i suoi sentimenti per Thomas non sono mai svaniti, rifiutando di essere trattata come un capitolo chiuso. Thomas interviene per placare lo scontro, chiedendo rispetto e ricordando a entrambe quanto sia doloroso vederle in conflitto, pensando anche al bene di Douglas. Nel frattempo R.J. e Luna condividono un momento di grande complicità.

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Le trame di Beautiful del 5 aprile 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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