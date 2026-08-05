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Beautiful, le anticipazioni di giovedì 6 agosto 2026: l'ansia di Hope

Trame disponibili per giovedì 6 agosto 2026: tensioni familiari e segreti svelati nella seconda parte della puntata che vede Ridge al centro dello scontro

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Redazione

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Beautiful, Hope
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 6 agosto 2026

Giovedì 6 agosto va in onda la seconda parte della puntata (Ep. 113). Negli uffici della Forrester, Steffy rimprovera Ridge per non averla informata che sua madre credeva di stare per morire: lui si difende spiegando che è stata Taylor a chiedergli di mantenere il silenzio. Tra i toni più leggeri e le battute sul riallineamento dei chakra, emerge la scena che ha turbato Brooke: lo stretto avvicinamento tra Ridge e Taylor durante una seduta con la guaritrice Shandra, comprensiva del rituale "Yab-Yum". Ridge poi chiarisce la situazione con Brooke, che sembra averlo perdonato in privato, mentre Steffy è inorridita dall’idea. Nel frattempo, Hope è in ansia per una chiavetta USB scomparsa in ufficio; Liam cerca di rassicurarla e le propone di far dormire Beth da lui per aiutarla a concentrarsi sulla riunione. La puntata mostra le tensioni familiari e i confini complicati tra scelte personali e dinamiche di coppia.

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Le trame di Beautiful del 5 agosto 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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