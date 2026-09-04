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Beautiful, Brooke è distratta e Taylor ne approfitta (con Ridge)

Le trame di sabato 5 settembre 2026: mentre la Logan si preoccupa per Hope e Carter e la loro irresistibile attrazione, la dottoressa si avvicina al suo ex

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Redazione

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Beautiful, Taylor
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 5 settembre 2026

Ridge e Taylor condividono un momento di profonda complicità nell’ufficio dell’amministratore delegato. Ridge esorta Taylor a non lasciare Los Angeles e lei lo ringrazia per il sostegno durante il difficile percorso di guarigione: i controlli cardiaci con Grace Buckingham risultano positivi e la terapia alternativa con Shandra sembra dare frutti, lasciando spazio a un rinnovato ottimismo sul futuro. Intanto, in un altro ufficio, si approfondisce la delicata intesa tra Hope e Carter: tra loro c’è una forte attrazione che si riflette anche su un’intesa professionale, ma Brooke irrimediabilmente li interrompe esortandoli alla massima discrezione per proteggere il loro segreto.

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Le trame di Beautiful del 4 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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