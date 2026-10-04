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Beautiful, l'ultimatum di Ridge a Carter: cosa deve fare subito

Le trame di Beautiful di lunedì 5 ottobre 2026: il boss della Forrester attacca il traditore ma gli dà una via d'uscita. Deve abbandonare Hope per sempre

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì 5 ottobre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.

Cosa succede a Beautiful il 5 ottobre 2026

Ridge affronta Carter dopo aver scoperto che ha tentato di prendere il controllo della Forrester Creations. Gli offre un’ultima possibilità: rinunciare a Hope, che considera la vera responsabile della situazione, e ricominciare come se nulla fosse accaduto. Carter, però, rifiuta, rivendicando la piena responsabilità del piano e difendendo il proprio amore per Hope. Brooke rimprovera la figlia: pur comprendendo il dolore causato dal licenziamento e dalla cancellazione di "Hope For The Future", le ricorda che lei e Carter hanno scelto consapevolmente di tradire la fiducia della famiglia Forrester. Hope ribatte che Steffy è stata ingiusta a licenziarla e a cancellare la sua linea, e sostiene che Carter abbia agito per dare un futuro migliore all’azienda e a tutti i dipendenti. Il confronto tra Ridge e Carter si inasprisce. Ridge accusa Hope di aver manovrato l’amico.

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Le trame di Beautiful del 4 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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