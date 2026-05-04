Beautiful, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: è stata Poppy ad uccidere Tom e Hollis
Le trame di Beautiful di martedì 5 maggio 2026: la durissima accusa di Katie piomba sulla donna. Deacon vuole fare chiarezza sugli omicidi. Brooke divide
Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 5 maggio 2026
La tensione sale quando Katie affronta Poppy accusandola di essere coinvolta nelle morti per overdose di Tom e Hollis: secondo Katie non si tratta di una coincidenza e insinua che Poppy nasconda un segreto legato al passato con Tom Starr e Bill. Poppy respinge con forza le accuse e viene difesa dalla figlia Luna, mentre Deacon si convince che le due morti siano in realtà omicidi e non incidenti. Bill e Justin invitano alla cautela e a lasciare che le indagini procedano, ma Deacon è determinato a scoprire la verità. Sul fronte aziendale, alla Forrester proseguono i preparativi per il lancio della nuova campagna della linea "Brooke’s Bedroom", che mette sotto i riflettori dinamiche familiari e professionali pronte a creare nuove tensioni.
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Le trame di Beautiful giorno per giorno.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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