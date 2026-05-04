Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: è stata Poppy ad uccidere Tom e Hollis

Le trame di Beautiful di martedì 5 maggio 2026: la durissima accusa di Katie piomba sulla donna. Deacon vuole fare chiarezza sugli omicidi. Brooke divide

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Poppy e Bill
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 5 maggio 2026

La tensione sale quando Katie affronta Poppy accusandola di essere coinvolta nelle morti per overdose di Tom e Hollis: secondo Katie non si tratta di una coincidenza e insinua che Poppy nasconda un segreto legato al passato con Tom Starr e Bill. Poppy respinge con forza le accuse e viene difesa dalla figlia Luna, mentre Deacon si convince che le due morti siano in realtà omicidi e non incidenti. Bill e Justin invitano alla cautela e a lasciare che le indagini procedano, ma Deacon è determinato a scoprire la verità. Sul fronte aziendale, alla Forrester proseguono i preparativi per il lancio della nuova campagna della linea "Brooke’s Bedroom", che mette sotto i riflettori dinamiche familiari e professionali pronte a creare nuove tensioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful giorno per giorno.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Hope e Brooke

Beautiful, le anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2026: tutti a Montecarlo!

Le trame di Beautiful per la settimana dal 3 al 9 maggio: il lancio della linea di i...
Beautiful, Hollis

Beautiful, le anticipazioni di martedì 21 aprile 2026: la morte incredibile di Hollis

Le trame di Beautiful di martedì 21 aprile 2026: la scomparsa improvvisa e imprevedi...
Beautiful, Poppy e Bill

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la morte di Tom sconvolge Poppy

Le trame di Beautiful di mercoledì 8 aprile 2026: il decesso, per overdose, turba tu...
Beautiful, Deacon e Sheila

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Sheila rilasciata dopo gli omicidi

Le trame di Beautiful di mercoledì 29 aprile 2026: la sospettata delle morti di Tom ...
Beautiful, Hollis

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026

Le trame di lunedì 20 aprile 2026 sono disponibili: la morte improvvisa di Hollis sc...
Beautiful, Finn e Steffy

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Finn conteso da due donne

Le trame di Beautiful di giovedì 30 aprile 2026: il ragazzo tra l'intimità con Steff...
Beautiful, Poppy e Bill

Beautiful, le anticipazioni di martedì 7 aprile 2026: svelata la causa della morte di Tom, Deacon non ci crede

Le trame della soap per martedì 7 aprile 2026 sono disponibili: la puntata di oggi a...
Beautiful, Hollis

Beautiful, le anticipazioni di sabato 25 aprile 2026: cosa sapevano Tom e Hollis

Le trame di Beautiful di sabato 25 aprile 2026: i sospetti per la morte per overdose...
Beautiful

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: i sospetti su Sheila

Le trame di Beautiful di venerdì 24 aprile 2026: le morti per overdose di Tom e Holl...

Personaggi

Bill Cosby

Bill Cosby
Stanotte a Roma - Alberto Angela

Alberto Angela
Claudio Amendola

Giulio Cesaroni
emanuele filiberto savoia

Emanuele Filiberto di Savoia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963