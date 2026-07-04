Beautiful, le anticipazioni di domenica 5 luglio 2026: la confessione terribile di Taylor (non a tutti) Le trame di Beautiful di domenica 5 luglio 2026: la donna ammette di avere una grave malattia ma non vuole confessarlo ai suoi familiari. Le resta poco

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, domenica tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 5 luglio 2026

Taylor confida a Li di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca e che la sua condizione è ormai critica. Pur sconvolta, Li propone subito di rivolgersi a specialisti di fama per tentare ogni cura possibile, ma Taylor spiega di essere tornata a Los Angeles soprattutto per stare accanto alla famiglia nel tempo che le resta. Decide però di non avvisare i suoi cari per non farli soffrire: Steffy ignara della verità, chiede a Ridge di convincere Taylor a restare definitivamente nella città, confidando di aver ancora profondamente bisogno della madre. Ridge comprende il dolore della figlia e promette di provare a persuadere Taylor a non partire più.

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Le trame di Beautiful del 4 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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