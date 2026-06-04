Beautiful, le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026: Ridge attacca Hope
Le trame di Beautiful di venerdì 5 giugno 2026: durissime accuse dell'uomo alla ragazza. Intanto Steffy è imprigionata e Finn potrebbe salvarla da Luna
Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 5 giugno 2026
Finn parla con Li del periodo difficile che sta affrontando, tra l’arresto di Poppy e la temporanea separazione da Steffy, dovuta al fatto che Hope lo ha baciato, cosa che lui ha subito riferito alla moglie. Finn si sente anche in colpa per non essere abbastanza presente per Luna e vorrebbe farle una sorpresa andando a trovarla, ma Li gli ricorda che ormai Luna non frequenta quasi più il suo appartamento, da quando si è trasferita con Poppy da Bill. Steffy, che è stata rinchiusa da Luna in una gabbia, cerca di chiedere aiuto. Ridge è preoccupato perché Steffy non si fa sentire da tempo, ma Brooke cerca di tranquillizzarlo: secondo lei, Steffy ha solo bisogno di un po’ di tempo per stare da sola. Ridge accusa Hope di avere rovinato una bellissima serata e forse anche il matrimonio di Finn, dopo averlo baciato.
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Le trame di Beautiful del 4 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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