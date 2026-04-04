Beautiful, anticipazioni domenica 5 aprile 2026: Thomas spezza il triangolo con Paris e Hope. La sua scelta definitiva
Trame disponibili per domenica 5 aprile 2026: tensioni tra Hope e Steffy mentre il fidanzamento di Thomas con Paris mette in crisi i sentimenti
Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 5 aprile 2026
Hope continua a esprimere dubbi sulla relazione di Thomas con Paris e Steffy la accusa di non avere a cuore la felicità del fratello. Il fidanzamento con Paris è reale, dato che lei vuole sposarlo mentre Hope lo ha respinto. Hope obietta che a Steffy interessa solo allontanare Thomas da lei. Steffy ribatte che Hope sta usando la strategia Logan, proprio come Brooke ha fatto con suo padre, ma stavolta non funzionerà perché lei non le permetterà di circuire Thomas specie ora che dopo essere stato all’estero e lontano da Hope è migliorato tantissimo. Ridge chiede a Thomas se prova ancora qualcosa per Hope e lui gli risponde che l’amerà per sempre, ma il fallimento delle due precedenti proposte di matrimonio sono la riprova che Hope non vuole sposarlo mentre lui desidera al suo fianco una donna entusiasta di legarsi ufficialmente a lui.
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Le trame di Beautiful del 4 aprile 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.
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