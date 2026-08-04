Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 5 agosto 2026: tensione a Forrester tra Taylor, Ridge e Brooke
Disponibili le trame per mercoledì 5 agosto 2026: tensione a Forrester tra Taylor, Ridge e Brooke dopo la seduta di guarigione
Nuovo appuntamento, mercoledì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 5 agosto 2026
Negli uffici della Forrester, Steffy rimprovera bonariamente Ridge per non averla informata che sua madre pensava di morire. Lui si difende, è stata proprio Taylor a ordinargli di non dire niente a nessuno. Poi scherzano sul riallineamento dei chakra grazie alla guaritrice Shandra e alle posizioni dello "Yab-Yum" durante le quali Brooke ha sorpreso avvinghiati Ridge e Taylor… ma poi lui ha spiegato tutto a Brooke che lo ha perdonato durante una dimostrazione privata. Steffy inorridisce all’idea, mentre sopraggiunge Brooke che rivolge uno sguardo complice a Ridge. Hope non trova una chiavetta USB in ufficio, Liam che è lì in visita cerca di rassicurarla, lei gli confessa che è nervosa per la riunione, l’ennesima occasione per Steffy di attaccarla. Liam si offre di far dormire la piccola Beth da lui.
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Le trame di Beautiful del 4 agosto 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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