Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 5 agosto 2026: tensione a Forrester tra Taylor, Ridge e Brooke

Disponibili le trame per mercoledì 5 agosto 2026: tensione a Forrester tra Taylor, Ridge e Brooke dopo la seduta di guarigione

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Ridge
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, mercoledì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 5 agosto 2026

Negli uffici della Forrester, Steffy rimprovera bonariamente Ridge per non averla informata che sua madre pensava di morire. Lui si difende, è stata proprio Taylor a ordinargli di non dire niente a nessuno. Poi scherzano sul riallineamento dei chakra grazie alla guaritrice Shandra e alle posizioni dello "Yab-Yum" durante le quali Brooke ha sorpreso avvinghiati Ridge e Taylor… ma poi lui ha spiegato tutto a Brooke che lo ha perdonato durante una dimostrazione privata. Steffy inorridisce all’idea, mentre sopraggiunge Brooke che rivolge uno sguardo complice a Ridge. Hope non trova una chiavetta USB in ufficio, Liam che è lì in visita cerca di rassicurarla, lei gli confessa che è nervosa per la riunione, l’ennesima occasione per Steffy di attaccarla. Liam si offre di far dormire la piccola Beth da lui.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 4 agosto 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, le anticipazioni di martedì 4 agosto 2026: Ridge si spiega con Brooke

Trame disponibili per martedì 4 agosto 2026: Taylor al centro della scena con la sin...
Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni dal 2 al 8 agosto 2026: la confessione di Taylor

Le trame disponibili per la settimana dal 2 al 8 agosto 2026: focus sulla paura di T...
Beautiful, Ridge e Taylor

Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026: Taylor ama ancora Ridge, Brooke in allerta

Le trame di Beautiful di sabato 11 luglio 2026: il triangolo amoroso tra Forrester e...
Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 luglio 2026: il gesto estremo di Taylor

Le trame di Beautiful di giovedì 30 luglio 2026: spinta da Ridge, la donna cerca la ...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 luglio 2026: il sospetto (tardivo) di Brooke

Le trame di Beautiful di mercoledì 29 luglio 2026: la donna è preoccupata per le att...
Beautiful, Brooke e Ridge

Beautiful, le anticipazioni di domenica 26 luglio 2026: Brooke è in pericolo

Le trame di Beautiful di domenica 26 luglio 2026: Taylor chiede a Ridge di tornare c...
Beautiful, Taylor e Ridge

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 3 agosto 2026: Ridge e Taylor condividono un rituale

Le trame disponibili per lunedì 3 agosto 2026: la puntata mette al centro la presunt...
Beautiful, Brooke e Ridge

Beautiful, le anticipazioni di domenica 28 giugno 2026: Brooke non vuole Taylor vicina a Ridge

Le trame di Beautiful di domenica 28 giugno 2026: la Logan si lamenta delle ingerenz...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di sabato 1 agosto 2026: Steffy ammonisce Hope

Le trame disponibili per sabato 1 agosto 2026: scopri le anticipazioni del giorno co...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Bad Bunny

Bad Bunny
Fabio De Vivo

Fabio De Vivo
Manila Nazzaro

Manila Nazzaro
Megan Montaner

Megan Montaner

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963