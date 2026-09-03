Beautiful, grande complicità tra Ridge e Taylor: Brooke trema
Le trame di Beautiful di venerdì 4 settembre 2026: tra i due ex l'intesa cresce dopo l'aiuto dell'uomo alla donna malata. Carter e Hope: la Logan deve frenarli
Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.
Cosa succede a Beautiful il 4 settembre 2026
Ridge e Taylor condividono un momento di profonda complicità nell’ufficio dell’amministratore delegato, dove Ridge esorta Taylor a non andarsene da Los Angeles e lei lo ringrazia per esserle stato accanto durante il suo difficile percorso di guarigione. Taylor conferma che i controlli cardiaci con Grace Buckingham sono positivi e che la terapia alternativa con Shandra per la sindrome del cuore spezzato sta dando i suoi frutti, permettendole di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Intanto, in un altro ufficio, Hope e Carter celebrano la loro intesa professionale e personale; Hope ammira il coraggio con cui Carter ha sfidato Steffy, mentre lui ammette di essere distratto dalla bellezza della giovane Logan. Brooke li interrompe, avvertendoli della necessità di discrezione per proteggere il loro segreto.
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Le trame di Beautiful del 3 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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