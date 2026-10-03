Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, il tradimento è solo colpa di Steffy ma Ridge non si piega

Le trame di Beautiful di domenica 4 ottobre 2026: i documenti non mentono, la Forrester è a rischio. Brooke accusa la moglie di Finn ma Ridge non ascolta

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, domenica 4 ottobre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios, la serie è la più seguita al mondo ed è arrivata alla stagione numero 35.

Cosa succede a Beautiful il 4 ottobre 2026

Ridge analizza con l’avvocato Justin Barber i documenti del nuovo assetto societario redatti da Carter, ricevendo la conferma che ha effettivamente orchestrato un colpo di mano del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations. Ridge è travolto dal dolore e dall’incredulità, non riuscendo a capacitarsi di come l’uomo che considerava un fratello abbia potuto manipolare la sua fiducia per amore di Hope. Brooke, pur condannando l’azione, tenta di ricordare a Ridge che tutto è scaturito dall’ingiusta reazione di Steffy all’incidente con Finn nell’ufficio stilisti che ha portato al licenziamento della figlia, ma l’amministratore delegato è irremovibile. Allo chalet, Hope e Carter oscillano tra il senso di colpa e la speranza che Ridge sia pronto a reintegrare la "Hope for the Future" dopo aver ricevuto un suo messaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 3 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, Ridge è una furia: per Carter i giorni sono contati

Le trame di Beautiful per la settimana dal 4 al 10 ottobre: il capo della Forrester ...
Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, scontro furioso tra Brooke e Ridge: c'entrano Hope e Steffy

Le trame di Beautiful di sabato 12 settembre 2026: lo scandalo con Finn fa litigare ...
Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, Hope convince Carter a mettere in atto il suo piano diabolico

Le trame di Beautiful di sabato 26 settembre 2026: il ragazzo ha dei dubbi sul suo p...
Beautiful, Ridge

Beautiful, Ridge è accecato e illuso: non vede arrivare la catastrofe

Le trame di Beautiful di martedì 29 settembre 2026: il piano di Carter è ormai avvia...
Beautiful, Ridge

Beautiful, Ridge scopre finalmente la verità: la sua reazione disperata

Le trame di Beautiful di mercoledì 30 settembre 2026: il piano traditore di Carter d...
Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, Brooke è sconvolta e non riesce a nasconderlo a Ridge

Le trame di Beautiful di lunedì 28 settembre 2026: il piano diabolico di Carter non ...
Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, Carter ha un piano diabolico (che può salvare Hope)

Le trame di Beautiful di martedì 22 settembre 2026: mentre alla Forrester si discute...
Beautiful, Ridge

Beautiful, la reazione furiosa di Ridge: per Carter si mette male

Le trame di Beautiful di venerdì 2 ottobre 2026: il capo della Forrester lancia le c...
Beautiful, Carter

Beautiful, Steffy va all'attacco di Hope ma la mossa choc è di Carter

Le trame di Beautiful per la settimana dal 20 al 26 settembre 2026: la donna vuole r...

HeyLight

Turismo in Italia 2026

La flessibilità dei pagamenti diventa parte dell'offerta turistica

LEGGI

Personaggi

marina la rosa grande fratello vip

Marina La Rosa
L'attore Alex Belli

Alex Belli
Oliver Tree

Oliver Tree
Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963