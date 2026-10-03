Beautiful, il tradimento è solo colpa di Steffy ma Ridge non si piega Le trame di Beautiful di domenica 4 ottobre 2026: i documenti non mentono, la Forrester è a rischio. Brooke accusa la moglie di Finn ma Ridge non ascolta

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Nuovo appuntamento, domenica 4 ottobre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios, la serie è la più seguita al mondo ed è arrivata alla stagione numero 35.

Cosa succede a Beautiful il 4 ottobre 2026

Ridge analizza con l’avvocato Justin Barber i documenti del nuovo assetto societario redatti da Carter, ricevendo la conferma che ha effettivamente orchestrato un colpo di mano del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations. Ridge è travolto dal dolore e dall’incredulità, non riuscendo a capacitarsi di come l’uomo che considerava un fratello abbia potuto manipolare la sua fiducia per amore di Hope. Brooke, pur condannando l’azione, tenta di ricordare a Ridge che tutto è scaturito dall’ingiusta reazione di Steffy all’incidente con Finn nell’ufficio stilisti che ha portato al licenziamento della figlia, ma l’amministratore delegato è irremovibile. Allo chalet, Hope e Carter oscillano tra il senso di colpa e la speranza che Ridge sia pronto a reintegrare la "Hope for the Future" dopo aver ricevuto un suo messaggio.

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Le trame di Beautiful del 3 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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