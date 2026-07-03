Beautiful, le anticipazioni di sabato 4 luglio 2026: tregua tra Brooke e Taylor
Le trame di Beautiful di sabato 4 luglio 2026: tra le due rivali scoppia la pace ma le tensioni tra Steffy e Hope minacciano la tranquillità di tutti
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 4 luglio 2026
Taylor parla con Brooke per ristabilire un clima di pace e chiarisce di non avere intenzione di riconquistare Ridge: il suo obiettivo è stare vicino a Steffy e alla sua famiglia. Brooke, sorpresa dal tono conciliatorio, le propone di tornare amiche; le due affrontano anche il tema dell’attrazione di Hope per Finn e concordano sulla necessità di evitare che i vecchi conflitti ricadano sulle nuove generazioni. Nel frattempo Steffy e Ridge discutono della linea "Hope For The Future" e del ritorno di Taylor a Los Angeles: Steffy è felice di avere sua madre accanto e spera che la sua presenza porti equilibrio, pur restando segnata dal trauma del rapimento di Luna.
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Le trame di Beautiful del 3 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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