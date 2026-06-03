Beautiful, le anticipazioni di giovedì 4 giugno 2026: Poppy o Luna, chi è l'assassina?
Le trame di Beautiful di giovedì 4 giugno 2026: la donna è accusata da Katie, la ragazza ha imprigionato Steffy in una gabbia e ha un movente
Nuovo appuntamento, martedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 4 giugno 2026
Steffy è stata rinchiusa in una gabbia da Luna, a casa di Luna e Poppy, e non riesce a liberarsi. Al ristorante, Katie è andata a trovare Deacon e Sheila per raccontare le ultime novità, dato che loro sono all’oscuro di tutto. Spiega che Tom affermava di essere il padre di Luna e aveva scritto delle lettere a Poppy, che lei gli rimandava indietro, ma che lui conservava. Hollis, dopo la morte di Tom, aveva cercato di far leggere queste lettere a Sheila, ma lei non aveva voluto e gli aveva detto di buttarle. Quindi Sheila e Deacon, stupefatti, ascoltano la teoria di Katie secondo la quale Tom e Hollis sono stati uccisi da Poppy perché non rivelassero la verità e non rovinassero la vita di lusso che lei si era costruita con Bill. Intanto tutti e tre compatiscono Luna, una dolce ragazza, secondo loro, che si è trovata immersa in questa tragedia.
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Le trame di Beautiful del 3 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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