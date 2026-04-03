Beautiful, le anticipazioni di sabato 4 aprile 2026: Hope distrutta dal ritorno di Thomas Tutte le trame disponibili per sabato 4 aprile 2026: Hope alle prese con il ritorno di Thomas e i dubbi sul suo futuro amoroso

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì alle 13:55, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 4 aprile 2026: la trama della puntata

Nell’episodio di sabato 4 aprile 2026, in onda alle 13:55, il ritorno improvviso di Thomas a Los Angeles sconvolge Hope, che fatica ad accettare il suo fidanzamento con Paris. Nonostante le suppliche di Hope, Thomas sembra deciso a voltare pagina e a costruire una nuova famiglia con Paris, lasciando la protagonista in preda alla confusione e al dolore. In Forrester Ridge osserva con cautela la situazione, Steffy prende le difese di Paris mentre il futuro di Hope for the Future resta incerto. Sul fronte Spencer, la scoperta del legame tra Luna e Bill porta gioia ma anche tensioni: Poppy è travolta dall’ansia per segreti che potrebbero minare la nuova serenità.

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Le trame di Beautiful del 3 aprile 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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