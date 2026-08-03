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Beautiful, le anticipazioni di martedì 4 agosto 2026: Ridge si spiega con Brooke

Trame disponibili per martedì 4 agosto 2026: Taylor al centro della scena con la sindrome del cuore spezzato e tensioni familiari tra Ridge, Brooke e Steffy

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Redazione

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Beautiful, Ridge e Brooke
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 4 agosto 2026

Puntata Ep112 (seconda parte): Taylor confessa a Steffy di aver creduto di essere affetta da insufficienza cardiaca e di essere tornata a Los Angeles per trascorrere gli ultimi giorni vicino alla famiglia. La dottoressa Grace Buckingham scopre invece che si tratta della cosiddetta sindrome del cuore spezzato (cardiomiopatia di Takotsubo), legata a un forte trauma emotivo. Taylor ammette di sentirsi fragile e segnata dal passato per la perdita di Phoebe; Ridge è stato molto presente e l’ha convinta a curarsi, partecipando con lei a una seduta di guarigione olistica guidata da Shandra durante la quale hanno condiviso il rituale chiamato "Yab-Yum".

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Puntata Ep113 (prima parte): Negli uffici della Forrester, Steffy rimprovera Ridge per non averla informata che sua madre pensava di morire: a quanto pare Taylor aveva imposto il silenzio. Si scherza sul riallineamento dei chakra grazie alla guaritrice Shandra e sulle posizioni dello "Yab-Yum" che hanno turbato Brooke, la quale aveva sorpreso Ridge e Taylor avvinghiati; dopo chiarimenti Ridge spiega tutto a Brooke che lo perdona, mentre Steffy è inorridita. Nel frattempo Hope non trova una chiavetta USB in ufficio e, nervosa per una riunione, riceve il conforto di Liam che la rassicura e le propone di far dormire la piccola Beth da lui.

Le trame di Beautiful del 3 agosto 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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