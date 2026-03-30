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Beautiful, le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026: Thomas sconvolge il cuore di Hope

Le trame di Beautiful di martedì 31 marzo 2026: il ritorno da Parigi dell'uomo travolge la mamma di Douglas. Idillio per Bill e Poppy (grazie a Luna)

Beautiful, Hope
Ansa

Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 31 marzo 2026

Hope è emozionata di riabbracciare il suo Douglas, tornato a sorpresa con Thomas da Parigi. Il riavvicinamento tra madre e figlio è carico di tenerezza, ma riapre anche ferite sentimentali: Hope si dichiara confusa e fragile, ammettendo a Thomas quanto le sia mancato e quanto il loro passato influisca ancora sulle sue scelte. Sul fronte Spencer, la scoperta del legame di sangue tra Bill e Luna porta momenti di grande serenità, con Bill deciso a fare il padre e Poppy sollevata dal segreto rivelato. Tra stabilità ritrovata e tensioni irrisolte, la puntata mette in primo piano il tema delle seconde possibilità affettive e delle responsabilità familiari.

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Le trame di Beautiful del 30 marzo 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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