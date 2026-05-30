Beautiful, le anticipazioni di domenica 31 maggio 2026: il tragico errore di Steffy
Le trame di Beautiful di domenica 31 maggio 2026: la donna assiste al bacio (incestuoso?) tra Luna e Bill. Finirà per pagare caro questo sbaglio
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 31 maggio 2026
Steffy assiste, non vista, al bacio che Luna dà a Bill e ne resta allibita. Ridge e Brooke discutono sul ritorno di Taylor a Los Angeles e sulla sua ostilità verso Hope. Alla fine si riconciliano proprio quando R.J. entra in ufficio e li informa che Bill non è il padre di Luna. Arriva anche Katie per parlare di lavoro e viene messa al corrente della notizia. Intanto Bill rimprovera Luna per averlo baciato: anche se non è suo padre, una cosa del genere non deve ripetersi. Luna si scusa e giustifica il suo gesto dicendo di non aver mai incontrato prima un uomo tanto gentile e premuroso. In quel momento si accorge della presenza di Steffy, poi Bill le rinnova il suo appoggio: anche se non è sua figlia, per lui è come se lo fosse. Ridge, Brooke, R.J. e Katie provano compassione per Luna: è probabile che Poppy puntasse ai soldi di Bill e abbia alterato il test di paternità con l’aiuto di sua sorella Li.
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Le trame di Beautiful del 30 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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