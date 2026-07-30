Beautiful, le anticipazioni di venerdì 31 luglio: il bacio di Hope e Carter
Le trame di Beautiful per venerdì 31 luglio 2026: segreti e relazioni sul lavoro emergono mentre Hope e Carter si avvicinano
Nuovo appuntamento, venerdì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 31 luglio 2026
Hope e Carter si baciano, ironizzando su come entrambi non volessero avere relazioni in ambito di lavoro e decidono di mantenere la cosa segreta. Steffy entra all’improvviso e nota il loro nervosismo, ma pensa che sia dovuto all’ennesimo tentativo di Hope di spingere la promozione della sua linea. La conversazione si sposta sul fatto che Ridge e Taylor stanno passando molto tempo insieme e su quanto questo possa preoccupare Brooke. Carter dice che è normale che Ridge e Taylor stiano recuperando il tempo perduto e che Brooke è consapevole del fatto che Ridge ha due famiglie che meritano uguale rispetto. Carter sottolinea anche l’importanza della comunicazione e della collaborazione nei rapporti personali come sul lavoro. Rimaste sole, Steffy consiglia a Hope di non mettere a rischio il suo rapporto professionale con Carter.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 30 luglio 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: la nuova attrazione di Hope
Le trame di Beautiful di giovedì 23 luglio 2026: mentre Taylor tiene il segreto sull...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026: Hope non può più sbagliare
Le trame di Beautiful di sabato 27 giugno 2026: la ragazza non ha più scelta, deve r...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026: Brooke vicina alla verità
Le trame di Beautiful di mercoledì 22 luglio 2026: la donna sorprende Ridge e Li men...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza
Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 4 luglio 2026: tregua tra Brooke e Taylor
Le trame di Beautiful di sabato 4 luglio 2026: tra le due rivali scoppia la pace ma ...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026: cosa sta cercando davvero Taylor
Le trame di Beautiful di venerdì 3 luglio 2026: si riavvicina al suo ex ma cerca anc...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026: Taylor ama ancora Ridge, Brooke in allerta
Le trame di Beautiful di sabato 11 luglio 2026: il triangolo amoroso tra Forrester e...
Beautiful, le anticipazioni di domenica 28 giugno 2026: Brooke non vuole Taylor vicina a Ridge
Le trame di Beautiful di domenica 28 giugno 2026: la Logan si lamenta delle ingerenz...