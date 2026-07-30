Beautiful, le anticipazioni di venerdì 31 luglio: il bacio di Hope e Carter Le trame di Beautiful per venerdì 31 luglio 2026: segreti e relazioni sul lavoro emergono mentre Hope e Carter si avvicinano

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, venerdì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 31 luglio 2026

Hope e Carter si baciano, ironizzando su come entrambi non volessero avere relazioni in ambito di lavoro e decidono di mantenere la cosa segreta. Steffy entra all’improvviso e nota il loro nervosismo, ma pensa che sia dovuto all’ennesimo tentativo di Hope di spingere la promozione della sua linea. La conversazione si sposta sul fatto che Ridge e Taylor stanno passando molto tempo insieme e su quanto questo possa preoccupare Brooke. Carter dice che è normale che Ridge e Taylor stiano recuperando il tempo perduto e che Brooke è consapevole del fatto che Ridge ha due famiglie che meritano uguale rispetto. Carter sottolinea anche l’importanza della comunicazione e della collaborazione nei rapporti personali come sul lavoro. Rimaste sole, Steffy consiglia a Hope di non mettere a rischio il suo rapporto professionale con Carter.

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Le trame di Beautiful del 30 luglio 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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