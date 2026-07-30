Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 31 luglio: il bacio di Hope e Carter

Le trame di Beautiful per venerdì 31 luglio 2026: segreti e relazioni sul lavoro emergono mentre Hope e Carter si avvicinano

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Hope e Carter
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, venerdì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 31 luglio 2026

Hope e Carter si baciano, ironizzando su come entrambi non volessero avere relazioni in ambito di lavoro e decidono di mantenere la cosa segreta. Steffy entra all’improvviso e nota il loro nervosismo, ma pensa che sia dovuto all’ennesimo tentativo di Hope di spingere la promozione della sua linea. La conversazione si sposta sul fatto che Ridge e Taylor stanno passando molto tempo insieme e su quanto questo possa preoccupare Brooke. Carter dice che è normale che Ridge e Taylor stiano recuperando il tempo perduto e che Brooke è consapevole del fatto che Ridge ha due famiglie che meritano uguale rispetto. Carter sottolinea anche l’importanza della comunicazione e della collaborazione nei rapporti personali come sul lavoro. Rimaste sole, Steffy consiglia a Hope di non mettere a rischio il suo rapporto professionale con Carter.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 30 luglio 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: la nuova attrazione di Hope

Le trame di Beautiful di giovedì 23 luglio 2026: mentre Taylor tiene il segreto sull...
Beautiful, Finn e Hope

Beautiful, le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026: Hope non può più sbagliare

Le trame di Beautiful di sabato 27 giugno 2026: la ragazza non ha più scelta, deve r...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026: Brooke vicina alla verità

Le trame di Beautiful di mercoledì 22 luglio 2026: la donna sorprende Ridge e Li men...
Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza

Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per...
Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, le anticipazioni di sabato 4 luglio 2026: tregua tra Brooke e Taylor

Le trame di Beautiful di sabato 4 luglio 2026: tra le due rivali scoppia la pace ma ...
Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026: cosa sta cercando davvero Taylor

Le trame di Beautiful di venerdì 3 luglio 2026: si riavvicina al suo ex ma cerca anc...
Beautiful, Ridge e Taylor

Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026: Taylor ama ancora Ridge, Brooke in allerta

Le trame di Beautiful di sabato 11 luglio 2026: il triangolo amoroso tra Forrester e...
Beautiful, Brooke e Ridge

Beautiful, le anticipazioni di domenica 28 giugno 2026: Brooke non vuole Taylor vicina a Ridge

Le trame di Beautiful di domenica 28 giugno 2026: la Logan si lamenta delle ingerenz...
Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, le anticipazioni di sabato 25 luglio 2026: Hope trova un nuovo amore

Le trame di Beautiful di sabato 25 luglio 2026: Carter si dichiara e la ragazza capi...

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Nadia Mayer

Nadia Mayer
Chiara Capitta

Chiara Capitta
Iris De Lorenzis

Iris De Lorenzis
Sam Neill

Sam Neill

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963