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Beautiful, Brooke scopre Carter e Hope seminudi alla Forrester

Le trame di Beautiful di lunedì 31 agosto 2026: momento di choc ed imbarazzo per la Logan. Le richieste dei due partner appassionati

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Redazione

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Beautiful, Hope e Carter
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 31 agosto 2026

Brooke sorprende Carter e Hope nell’ufficio stilisti mentre si stanno baciando appassionatamente semisvestiti. Sotto shock, chiede spiegazioni. Hope e Carter ammettono di provare una forte attrazione l’uno per l’altra, ma Hope chiede alla madre di non dire niente a nessuno, soprattutto a Ridge, e di lasciare loro il tempo di capire come può evolvere la situazione senza rischiare di diventare oggetto di pettegolezzi. Brooke chiede a Carter quale sia attualmente il suo rapporto con Katie con la quale ha avuto una lunga relazione. L’uomo però sostiene di essere libero perché ormai sono solo amici. Eric, Ridge e Steffy sono ancora increduli per quanto suggerito da Carter nella riunione: trasformare la Forrester in una multinazionale del lusso. Ridge è d’accordo sul fatto che potrebbe essere un passo interessante economicamente.

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Le trame di Beautiful del 30 agosto 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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