Beautiful, Ridge scopre finalmente la verità: la sua reazione disperata Le trame di Beautiful di mercoledì 30 settembre 2026: il piano traditore di Carter diventa chiaro anche per il capo della Forrester, che è sotto choc

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Nuovo appuntamento, mercoledì 30 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo ed è arrivata alla stagione numero 35.

Cosa succede a Beautiful il 30 settembre 2026

Brooke entra in ufficio e spezza l’illusione: ha ascoltato Carter e Hope, sa che la "ristrutturazione" nasconde un colpo di mano. Ridge respinge l’accusa, convinto di aver firmato solo pratiche fiscali; Brooke insiste: Carter ha manipolato la sua fiducia per ottenere pieni poteri. Intanto, allo chalet, Carter e Hope misurano le conseguenze: lui si sente fratello traditore, ma vede nella mossa l’unico modo per fermare la gestione autoritaria di Steffy e restituire dignità a Hope e alla sua linea. La complicità professionale si accende in passione. Al "Giardino", Electra resta di sasso davanti a Remy, che confessa di averla seguita a Los Angeles e di averla monitorata sui giornali; lei tenta di allontanarlo, temendo che il suo segreto esploda, ma lui vuole un posto nella sua nuova vita. Nel reparto stilisti, Will confida a Ivy i dubbi sull’irrequietezza di Electra. Infine, Ridge rilegge i documenti e capisce: Carter, l’amico di sempre, lo ha pugnalato per Hope.

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Le trame di Beautiful del 29 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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