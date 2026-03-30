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Beautiful, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Hope vuole riprovarci con Thomas

Le trame di Beautiful di lunedì 30 marzo 2026: tra i due ex i sentimenti sono ancora accesi (soprattutto per lei). Bill e Poppy felici per la verità su Luna

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Redazione

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Beautiful, Bill e Poppy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 30 marzo 2026

Hope accoglie con grande emozione il ritorno di Douglas a Los Angeles, arrivato a sorpresa da Parigi insieme a Thomas. Il bambino è felice di riabbracciare la madre, mentre tra Hope e Thomas riaffiorano sentimenti profondi e irrisolti, segnati dalla lontananza e dalle scelte difficili del passato. Hope ammette di sentirsi confusa e fragile, confessando a Thomas quanto le sia mancato e quanto con lui si sentisse stabile e protetta. Nel frattempo, a "Il Giardino", Bill e Poppy vivono un momento di grande serenità insieme a Luna. Infatti, dopo il test del DNA, Bill ha scoperto di essere il padre della ragazza e la famiglia festeggia la nascita di questo nuovo legame. Bill promette a Luna che le rimarrà sempre accanto come padre, mentre Poppy si libera finalmente dai sensi di colpa per aver tenuto il segreto così a lungo. Tom cerca di rimettersi in carreggiata.

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Le trame di Beautiful del 28 marzo 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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