Beautiful, le anticipazioni di sabato 30 maggio 2026: Steffy aggredisce Hope
Le trame di Beautiful di sabato 30 maggio 2026: la moglie di Finn si scaglia contro la figlia di Brooke. È guerra tra Logan e Forrester: Taylor è durissima
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate
Cosa succede a Beautiful il 30 maggio 2026
La tensione tra le famiglie Forrester e Spencer rimane alta: Finn confessa a Steffy di essere stato baciato da Hope, uno sviluppo che lascia la moglie amareggiata e intenzionata a prendersi del tempo per riflettere. Brooke teme le conseguenze di questo episodio, viste le passate rivalità tra le Logan e i Forrester, mentre Hope riconosce l’errore e si assume la responsabilità del gesto. Intanto Ridge apprende con sollievo che Taylor ha deciso di restare a Los Angeles per sostenere Steffy in questo momento difficile.
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Alla Forrester Creations lo scontro esplode: Steffy affronta Hope e dichiara conclusa ogni parvenza di amicizia, decidendo di lasciare la città per ritrovare se stessa. Prima di partire si reca a casa di Bill, affida Kelly a Liam e rivela il bacio tra Hope e Finn, scatenando nuove tensioni. Il ritorno di Taylor infiamma ulteriormente la situazione, con l’accusa a Brooke di aver cresciuto una figlia senza moralità; Ridge cerca invano di mediare mentre le fazioni si scontrano apertamente. Sullo sfondo, Bill e Liam cercano di elaborare anche la notizia dell’arresto di Poppy, accusata degli omicidi di Tom Starr e Hollis dopo il ritrovamento di prove nel suo appartamento.
Le trame di Beautiful del 29 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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