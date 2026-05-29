Beautiful, le anticipazioni di sabato 30 maggio 2026: Steffy aggredisce Hope Le trame di Beautiful di sabato 30 maggio 2026: la moglie di Finn si scaglia contro la figlia di Brooke. È guerra tra Logan e Forrester: Taylor è durissima

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate

Cosa succede a Beautiful il 30 maggio 2026

La tensione tra le famiglie Forrester e Spencer rimane alta: Finn confessa a Steffy di essere stato baciato da Hope, uno sviluppo che lascia la moglie amareggiata e intenzionata a prendersi del tempo per riflettere. Brooke teme le conseguenze di questo episodio, viste le passate rivalità tra le Logan e i Forrester, mentre Hope riconosce l’errore e si assume la responsabilità del gesto. Intanto Ridge apprende con sollievo che Taylor ha deciso di restare a Los Angeles per sostenere Steffy in questo momento difficile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla Forrester Creations lo scontro esplode: Steffy affronta Hope e dichiara conclusa ogni parvenza di amicizia, decidendo di lasciare la città per ritrovare se stessa. Prima di partire si reca a casa di Bill, affida Kelly a Liam e rivela il bacio tra Hope e Finn, scatenando nuove tensioni. Il ritorno di Taylor infiamma ulteriormente la situazione, con l’accusa a Brooke di aver cresciuto una figlia senza moralità; Ridge cerca invano di mediare mentre le fazioni si scontrano apertamente. Sullo sfondo, Bill e Liam cercano di elaborare anche la notizia dell’arresto di Poppy, accusata degli omicidi di Tom Starr e Hollis dopo il ritrovamento di prove nel suo appartamento.

Le trame di Beautiful del 29 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche