Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 luglio 2026: il gesto estremo di Taylor Le trame di Beautiful di giovedì 30 luglio 2026: spinta da Ridge, la donna cerca la guarigione dalla sua sindrome da una "santona". Brooke è in allarme

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 30 luglio 2026

Brooke è sempre più preoccupata per il tempo che Ridge trascorre con Taylor. Mentre la donna teme un possibile riavvicinamento, Taylor continua a nascondere a quasi tutti la sua diagnosi di "sindrome del cuore spezzato": solo Ridge e Li ne sono a conoscenza. Per aiutare Taylor, Ridge organizza un incontro con Shandra, una guaritrice specializzata in chakra ed energia spirituale; durante la seduta emergono tecniche di meditazione, respirazione e pratiche di guarigione che potrebbero offrire sollievo emotivo ma accendono anche nuove tensioni fra i membri della famiglia.

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Le trame di Beautiful del 29 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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