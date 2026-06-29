Beautiful, le anticipazioni di martedì 30 giugno 2026: la mossa a sorpresa di Brooke Le trame di Beautiful di martedì 30 giugno 2026: la Logan irrompe nell'ufficio di Finn perché il ragazzo si lasci alle spalle il bacio di Hope. Steffy furiosa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 30 giugno 2026

Taylor trova un caloroso benvenuto nella villa dei Forrester da parte di Eric e Ridge e si sente finalmente a casa. Ma l’atmosfera serena è incrinata dalla preoccupazione per Steffy: Taylor teme che l’incapacità di Hope di tenersi lontana da Finn possa mettere a rischio la stabilità della figlia. Intanto Liam raggiunge Steffy alla casa sulla scogliera e tra i due scatta una discussione sul bacio tra Hope e Finn. Steffy non risparmia critiche, bollando il comportamento di Hope come tipico dei Logan, mentre Liam prova a smorzare i toni e a non dipingere la giovane come una predatrice di matrimoni. Parallelamente Brooke entra nell’ufficio di Finn per chiedergli di lasciarsi alle spalle quel bacio e impedire che abbia conseguenze ulteriori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 29 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche