Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Finn conteso da due donne Le trame di Beautiful di giovedì 30 aprile 2026: il ragazzo tra l'intimità con Steffy e le dichiarazioni di Hope. Intanto il rilascio di Sheila turba tutti

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 30 aprile 2026

Alla Forrester Creations, Steffy e Finn condividono un momento di profonda intimità che però viene offuscato da tensioni familiari e lavorative. Hope ripensa alla confessione di attrazione fatta a Finn, mentre Brooke comunica che Sheila è stata rilasciata, notizia che scuote tutti. La situazione mette in evidenza il conflitto tra fiducia e sospetto: Finn appare combattuto ma sembra trovare maggiore sostegno in Steffy, Hope si interroga sui suoi sentimenti e la dinamica in azienda resta tesa.

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Nel contesto domestico, Bill vive un momento sereno con Poppy, ma l’arrivo di Katie altera l’atmosfera: lei è preoccupata per la rapidità con cui Bill ha incluso Poppy e Luna nella sua vita e teme per l’equilibrio del figlio Will, mentre Bill cerca di minimizzare la questione.

Le trame di Beautiful del 29 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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