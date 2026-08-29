Beautiful, Carter sogna in grande: il suo progetto è faraonico
Le trame di Beautiful di domenica 30 agosto 2026: il ragazzo propone di rivoluzionare la Forrester, sarà un impero milionario (con Hope)
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 30 agosto 2026
Carter presenta alla famiglia Forrester una grande idea per il futuro dell’azienda: trasformare la Forrester Creations in un impero internazionale del lusso. Propone di espandere il marchio oltre la moda, entrando nei settori di cosmetici, profumi, accessori e beni di lusso. Ridge, Steffy ed Eric mostrano interesse, ma anche preoccupazione per i rischi economici e per la possibile perdita dell’identità del marchio. Carter spiega che l’azienda deve evolversi, acquistando altri marchi prestigiosi e creando un grande conglomerato del lusso. Eric e Ridge fanno notare la necessità di grandi investimenti. Carter difende apertamente anche la linea "Hope for the Future", sostenendo che debba essere rilanciata e non abbandonata.
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Le trame di Beautiful del 29 agosto 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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