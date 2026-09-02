Beautiful, la Forrester è in pericolo: Steffy deve intervenire (contro Hope) Le trame di Beautiful di giovedì 3 settembre 2026: Brooke copre la figlia e Carter ma la sua grande rivale non si fida e mette tutti in guardia

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 3 settembre 2026

Brooke sorprende Carter e Hope mentre parlano di nascosto in ufficio e cerca di deviare l’attenzione di Steffy sostenendo che discutevano della proposta di espansione avanzata da Carter per la Forrester. Steffy ribadisce i suoi timori: il piano sembra rischioso e c’è il pericolo di perdere l’identità del marchio; Hope invece appoggia l’idea sostenendo i benefici per l’azienda, mentre Steffy mette in guardia Carter sui reali intenti di Hope. Parallelamente, Eric e Ridge ricevono la visita di Ivy ed Electra: Ridge è colpito dalla linea di gioielli proposta e decide di produrla, nonostante le riserve di Steffy.

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Le trame di Beautiful del 2 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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