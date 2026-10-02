Beautiful, Carter e Hope ci ripensano: si sono spinti troppo oltre
Le trame di Beautiful di sabato 3 ottobre 2026: mentre Ridge capisce il che tranello è caduto, la coppia pensa a un passo indietro. Ma è tardi
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.
Cosa succede a Beautiful il 3 ottobre 2026
Ridge è sempre più incredulo di fronte al presunto tradimento di Carter, tanto da rivolgersi a Justin Barber per far esaminare i documenti che sembrano aver consegnato a Carter il potere sulla Forrester. In parallelo, allo chalet, Hope e Carter valutano se portare avanti il loro piano: lui è convinto che la mossa sia l’unico modo per riportare dignità e stabilità all’azienda, mentre Hope riflette sulle conseguenze personali e professionali. La tensione cresce: da un lato il sospetto e la volontà di reagire di Ridge, dall’altro il rimorso e la determinazione di Carter e Hope, con l’ombra di una frattura che potrebbe cambiare gli equilibri di famiglia e impresa.
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Le trame di Beautiful del 2 ottobre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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